В Крыму отметили рост интереса к познавательному туризму

В Крыму наблюдается заметный рост интереса к познавательному туризму, который становится все более востребованным направлением. Как рассказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель регионального отделения РГО и заместитель директора по науке комплекса «Пещера Таврида» КФУ Геннадий Самохин, туристы все чаще ищут не просто пляжный отдых, но и уникальные знания о природе полуострова.

Крым предлагает богатый спектр объектов для изучения: от мест с историческими и палеонтологическими находками до необычных форм рельефа и геологических образований. В последние годы активно развивается направление научного туризма — например, палеонтологические экскурсии или посещение малоизвестных природных локаций. Одним из знаковых событий стал фестиваль географии на базе пещеры «Таврида», где жители и гости могут увидеть каменные грибы, арки и природные нефтяные озера.

По словам Геннадия Самохина, местные активисты, особенно молодежь и школьники, принимают активное участие в изучении биоразнообразия региона. При Крымском федеральном университете имени Вернадского создан геологический музей, а также развиваются маршруты научного волонтерства. Это позволяет привлекать туристов к реальной исследовательской работе, будь то изучение горных пород или помощь в каталогизации флоры.