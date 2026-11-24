Число абортов в Крыму за последние пять лет сократилось почти в два раза благодаря комплексному подходу. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил замдиректора Медицинского института КФУ имени Вернадского Денис Шадуро.

По его словам, положительная динамика обусловлена прежде всего поддержкой общественных инициатив со стороны государства. Это помогло снизить уровень прерываний беременности, особенно нелегальных.

Шадуро добавил, что Крым вошел в число регионов, где частным клиникам запретили проводить аборты. Теперь такие процедуры разрешены только в государственных медицинских учреждениях, что также существенно отразилось на статистике.