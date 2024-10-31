В Красноярском крае появится ратрак для фрирайда в природном парке «Ергаки»

Масса нововведений ожидается в природном парке Красноярского края «Ергаки» после запуска ратрака для фрирайда. Он сделает катание на сноубордах и горных лыжах комфортнее, ускорив доступ к удаленным склонам. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на представителей корпорации развития «Енисейская Сибирь».

В пресс-службе отметили, что реализация проекта позволит доставлять питание, а также организовать жилье в гостиницах на территории действующей базы отдыха «Хозяин тайги».

Общий объем инвестиций в проект составил 150 миллионов рублей. В реализации идеи также будет принимать участие компания «Седьмая высота».