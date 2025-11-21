В Красноярском крае открыли три моста после реконструкции

В Красноярском крае после модернизации возобновили работу три автомобильных моста. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что работы проведены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мосты были реконструированы на следующих автомобильных трассах: Канск – Абан – Богучаны (мост через ручей Талый, Абанский округ); Нижний Ингаш – Стретенка – Поскотино (мост через ручей Куруп, Иланско-Нижнеингашский округ); «Саяны» (мост через реку Джебь, Курагинский округ).

В ходе работ специалисты укрепили опоры, заменили изношенные пролетные строения, обработали конструкции гидроизоляцией, заменили покрытия на мостах и подходах к ним, установили новое барьерное ограждение и дорожно-знаковую информацию.

Всего в 2025 году по линии национального проекта была возобновлена работа 10 мостов. На 2026 год запланирован ввод после реконструкции еще девяти аналогичных сооружений.