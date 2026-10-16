В Красноярске запустили проект «Школа гостеприимства. Алтай»
В Красноярске открылся образовательный интенсив для сферы туризма, на котором подписали соглашение по проекту «Школа гостеприимства. Алтай». Об этом сообщил «ФедералПресс».
Партнерами инициативы стали курорт «Манжерок», Сибирский федеральный университет и АНО ДПО «Новые образовательные технологии» при поддержке правительства Республики Алтай. Проект позволит распространить красноярскую методику подготовки кадров для сферы гостеприимства на другие регионы.
На открытии Всероссийской недели гостеприимства губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что развитие туризма приобрело масштаб национальных целей. По его словам, региону предстоит выстроить значимую отрасль экономики и создать тиражируемую образовательную программу.