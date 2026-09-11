В Красноярске таксист-мигрант провоцировал пассажиров на скандал ради видео

В Красноярске таксист-мигрант скандалил с пассажирами ради съемки видео для Сети

Сотрудники управления ФСБ и главка МВД по Красноярскому краю нашли в столице региона таксиста-мигранта, который ради роликов в Сети провоцировал пассажиров на скандал. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Правоохранители вышли на мужчину после публикации видеороликов, в которых водитель во время работы в такси вызывающе ведет с себя с пассажирами.

«Сотрудники установили личность водителя, им оказался трудовой мигрант 1999 года рождения из Центральной Азии», — отметили в ведомстве.

С таксистом провели профилактическую беседу о недопустимости таких действий. В МВД уточнили, что в настоящий момент он покинул территорию России добровольно. Также в полиции решают вопрос о запрете ему въезда в страну.

Ранее стало известно, что начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть докладывал президенту Владимиру Путину, что всего из России выдворили около 100 тысяч иностранных граждан.