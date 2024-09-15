Сегодня 18:34 В Красноярске обсудили экологию городов Сибири 0 0 0 Фото: Автор фото Мария Иванова Общество

Четвертый саммит устойчивого развития «Сибирская перспектива» состоялся в столице Красноярского края и собрал представителей бизнеса, органов власти и профильных специалистов, чтобы обсудить главную тему — экологию индустриальных городов.

Ключевой темой этого года стало качество жизни и экология промышленных городов. Как отметили эксперты саммита, сегодня экология и социум неразрывно связаны, особенно это касается нового «молодого поколения». Поэтому современная повестка компаний должна менять подходы к повышению качества жизни в индустриальных городах, подчеркивают специалисты форума.

Фото: Автор фото Мария Иванова

«Красноярский край в последние годы показывает динамику роста и улучшает позиции в экологических рейтингах, прежде всего, благодаря тем проектам, которые реализует „Норникель“. Серная программа компании — это прорыв», — прокомментировал директор природоохранных программ Общественной организации «Зеленый патруль Роман Пукалов. Действительно, в истории промышленного развития России не было подобного проекта. Серная программа «Норникеля», которая реализуется на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске, после полного запуска сократит выбросы диоксида сера на 900 тысяч тонн.

Фото: Автор фото Мария Иванова

По словам директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексея Пинчука, в ближайшие время начнутся пусконаладочные работы второй очереди серной программы, а выйти на полный заявленный уровень сокращения вредного воздействия компания планирует в 2025 году. «На данный момент в результате запуска первой очереди проекта выбросы снизились на 27%», — подчеркнул Алексей Пинчук. За все годы проведения саммит не просто стал площадкой для обмена лучшими успешными проектами в сфере экологии крупных компании со всей России, но и закрепил новые традиции. Например, в дни проведения саммита участники и волонтеры личным примером показывают, как каждый может улучшить экологию. Волонтеры из флагманов российской экономики высадили на территории заповедника «Красноярские столбы» сеянцы и саженцы и провели благоустройство территории парка Бобровый Лог, а также различные мастер-классы для всех желающих.

Фото: Автор фото Мария Иванова

«Раньше мы углублялись в разные темы — биоразнообразие, климат, ответственная цепочка поставок, ответственное потребление. Но, как мы с вами понимаем, экология городов важна не только для крупных компаний, которые работают в регионах, она важна для каждого жителя, сотрудника компании. „Норникель“, как организатор этого мероприятия, не понаслышке знает, как справляться с экологическими проблемами и находить баланс», — подчеркнула руководитель по направлению отчетности об устойчивом развитии департамента устойчивого развития «Норникеля» Инесса Чернова.

Фото: Автор фото Мария Иванова

Министр экологии края Владимир Часовитин обратил внимание на то, что Красноярский край — промышленный регион, поэтому в городах необходимо искать баланс между производством и экологией.

Фото: Автор фото Мария Иванова

«Без глобальных стратегических действий экологию изменить невозможно. Чтобы понять, что нужно сделать, необходимо сначала осознать, что это даст серьезный экологический эффект. И такие стратегические решения необходимо принимать в любом городе, так как экология занимает одно из важнейших мест. Это то, что изменилось за последнее время в сознании общества.