В Красноярск вернется холодная и дождливая погода

После кратковременного потепления в Красноярск возвращается холодная и дождливая погода. Об этом сообщил сайт prmira.ru .

В субботу, 23 мая, ночью ожидается до -1 градуса и снег, а днем температура поднимется до +9 градусов и обойдется без осадков, ветер будет умеренным — 3–10 м/с. В ночь на воскресенье станет теплее, до +4 градусов, однако днем снова похолодает до +8 градусов, и весь день в городе будут идти дожди при слабом ветре 1–8 м/с.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе в Красноярске ожидается устойчивое потепление: в понедельник температура воздуха составит около +14 градусов, во вторник — до +19, в среду — около +22, а в четверг синоптики обещают уже 29-градусную жару.