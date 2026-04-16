В Краснодарском крае завершили отопительный сезон

В середине апреля Кубань делает традиционный сезонный поворот: батареи остывают, а разговоры о погоде становятся главной темой в домовых чатах. В Сочи отопительный сезон завершится 15 апреля — об этом сообщил официальный городской канал. В Красной Поляне и горных населенных пунктах тепло продолжат подавать до 22 апреля, написал сайт kubanpress.ru .

В Краснодаре тепловики также ориентируются на 15 апреля как дату окончания сезона. В «Краснодартеплосеть» пояснили, что решение принимается исходя из среднесуточной температуры воздуха. По нормативу отопление отключают, если в течение пяти дней подряд средняя температура превышает +8 градусов. Именно к этим значениям Краснодар подошел к середине месяца.

По данным синоптиков, 10 и 11 апреля среднесуточная температура в Краснодаре держалась на уровне +8 градусов, 12 апреля составила +7,5 градуса, 13 апреля — +9 градусов. Прогноз на 15 апреля обещает дальнейшее потепление — днем воздух прогреется до +17…+19 градусов.