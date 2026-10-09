В Краснодарском крае обустроят более 27 км тротуаров в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году планируют обустроить более 27 тыс. м тротуаров, установить 3,75 тыс. дорожных знаков и 1,87 тыс. сигнальных столбиков. Об этом сообщили «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также планируется смонтировать 13,82 тыс. м барьерных и 2,61 тыс. м пешеходных ограждений, нанести разметку на 172,8 тыс. м. Работы проводят одновременно с ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание безопасности уделяют на подъездах к школам и детским садам. Из 21 участка трасс, которые приведут в порядок в этом году, 14 ведут к образовательным учреждениям. На этих дорогах установят знаки, сигнальные столбики, ограждения и обустроят тротуары.

На некоторых дорогах работы уже выполнили. В сентябре завершили обновление тротуаров и остановочных павильонов на участке Каневская — Березанская протяженностью около 13 км, а также обновили участок Калининская — Новониколаевская около 4,4 км с тактильной плиткой. Кроме того, завершили ремонт 9 км дороги Андреева Гора — Варениковская — Анапа в Крымском районе.

На дорогах края начали работать шесть новых комплексов фото- и видеофиксации: три в Краснодаре, один в Анапе и две в станице Динской.