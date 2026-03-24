В Краснодаре за десять лет возвели более ста социальных объектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за последнее десятилетие в Краснодаре построили 131 социальный объект, включая 48 школ и 77 детских садов. Об этом написала «Кубань 24» .

Глава Кубани подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, темпы строительства снижаться не будут.

«В этом году построим еще 6 школ и 10 детских садов, на это выделили больше 8,5 млрд рублей. В том числе откроем детский сад по улице Ягодина. Он рассчитан на 300 мест», — заявил Кондратьев.

Новый детский сад будет оборудован 16 группами, а также включает пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы для занятий хореографией и музыкой. Мебель для помещений поставляют кубанские производители. На территории детского сада будут спортивные и игровые площадки.

Рядом с детским садом ведется строительство школы на 1 550 учеников в одну смену, открытие которой запланировано на 1 сентября 2027 года. Кроме того, в этом районе возводятся и другие социальные объекты, что в перспективе создаст образовательный кластер и улучшит ситуацию в микрорайоне, где проживают около 19 тысяч детей школьного возраста.