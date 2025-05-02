В Краснодаре скрутили 21-метровую шаурму-рекордсменку

Пять шеф-поваров при помощи волонтеров приготовили на краснодарском фестивале шаурму длиной более 21 метра. Об этом сообщил сайт администрации и городской Думы Краснодара.

Рекордно длинное блюдо приготовили на Пушкинской площади на гастрономическом фестивале «Маевка 2025». На создание фастфуда ушло 12 килограммов филе бедра курицы, 14 килограммов овощей, 2,5 килограмма корейской моркови, 80 листов лаваша и четыре литра соусов. В итоге получилось 500 порций блюда.

Желающие могли попробовать шаурму-рекордсменку, а затем посетить различные спортивные состязания, танцы и мастер-классы.

«Для малышей установили луна-парк. Вечером состоится концерт с участием краснодарских кавер-групп», — отметили на сайте.

Ранее в Лыткарине приготовили самый большой поке в России. Вес блюда составил 172,5 килограмма. На его приготовление повара потратили более 54 килограммов риса и 20 килограммов лосося.