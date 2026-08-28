В Краснодаре открыли 26 новых школ за последние пять лет

В Краснодаре состоялось городское августовское педсоветское собрание, где обсудили вопросы социальной инфраструктуры, обеспечения образовательных учреждений кадрами и социальной поддержки педагогов. Об этом пишет «Кубань 24» .

Для формирования кадрового резерва школьных учителей и воспитателей детских садов применяется программа целевого обучения. Статистика показывает положительную динамику: если в прошлом году начали обучение 94 студента, то в текущем году их число выросло до 109 человек. Приемная кампания в вузы продолжается, поэтому ожидается дальнейшее увеличение этих цифр.

Одной из самых востребованных мер социальной поддержки стала выплата на компенсацию ипотеки. В настоящее время ее получают уже более 1,5 тысячи педагогов города. Размер ежемесячной выплаты составляет 25 тысяч рублей.