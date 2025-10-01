В Краснодаре обсудили перспективы запуска беспилотных трамваев

В Москве 3 сентября стартовал первый в России беспилотный трамвай, следующий по маршруту № 10 от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин в беседе с «Краснодарскими известиями» сообщил, что в настоящее время беспилотные трамваи проходят тестирование, включая проверку технических систем и усовершенствование интеллектуальных компонентов для обеспечения безопасности пассажиров.

Белугин подчеркнул, что перед внедрением таких трамваев в Краснодаре необходимо провести полное техническое исследование и разработать соответствующую нормативно-правовую базу.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что программное обеспечение для беспилотного трамвая, разработанное сотрудниками Московского метрополитена, превосходит зарубежные аналоги по точности и стабильности. До конца года планируется оснастить беспилотными технологиями еще три трамвая, а к 2030 году — более 300. К 2035 году около 90% трамваев Москвы должны работать на беспилотных технологиях.