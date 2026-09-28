В Краснодаре достроили школу на 1,8 тыс. мест и детсад на 350 мест

В Краснодаре завершили строительство школы на улице Виктора Лихоносова и детского сада на улице Леона Орбели. Об этом «Кубань 24» сообщили в пресс-службе администрации города.

Школа рассчитана на 1,8 тыс. мест, детсад — на 350. Сейчас для будущих учреждений образования закупают оборудование и мебель. После оформления документов в них начнут набирать учителей и воспитателей.

Школа станет филиалом МАОУ СОШ № 75. В трехэтажном здании площадью более 12 тыс. кв. м располагаются 72 класса, пять спортивных и два актовых зала. На территории есть спортивный кластер с футбольным полем, беговыми дорожками, полосой препятствий для сдачи ГТО, площадками для баскетбола, волейбола, прыжков в длину и игр.

Площадь детского сада — более 3 тыс. кв. м. Он рассчитан на 15 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, игровые помещения, а на территории — 15 площадок с теневыми навесами и безопасными покрытиями.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 11 детсадов и школ планируют сдать в эксплуатацию до конца года — это три школы и восемь детских садов, а также новый корпус на территории школы № 63.