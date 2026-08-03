03 августа 2026 16:43 В Королеве панно «Циолковский» вернулось на место после реставрации Фото: 360.ru Общество

Наукоград

Реставрация

Королев

Мозаика, посвященная основоположнику теоретической космонавтики, украшала фасад здания на проспекте Королева долгие годы. Из-за времени и непогоды она сильно пострадала. Реставрация началась весной, и, наконец, панно вернулось на свое место.

«Около 48-49% панно потеряло, когда мы его демонтировали. В связи с этим основной задачей стал подбор оригинальных материалов и проведение работ в соответствии с реставрационными стандартами», – рассказал координатор Фонда советской мозаики Максим Полкунов.

Фото: 360.ru

Реставрация началась в апреле 2026 года по инициативе бренда «Мистраль». Масштаб работ — действительно космический: площадь панно — 38 квадратных метров, вес — более 700 килограммов. Как отметил директор по маркетингу компании Саид Агрба, для них это вовсе не первый такой проект, связанный с искусством.

Фото: 360.ru

«Мы сотрудничаем с Третьяковской галереей, поддерживаем и современных художников. Поэтому эта идея с панно является частью нашей работы с искусством. Пришло то время, когда эти мозаики, воздвигнутые в 60-е, 70-е годы прошлого столетия, нуждаются в помощи. Как раз проект создан для того, чтобы сохранить это наследие», — прокомментировал Агрба.

Фото: 360.ru

Автор панно – художник Лев Кадушин. Огромная мозаика высотой с четырехэтажный дом и 20 тысячами деталей появилась на доме в 1977 году и стала олицетворять центральную часть Королева.

Фото: 360.ru