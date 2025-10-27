В Комитете по транспорту Петербурга рассказали о повышении безопасности на городских дорогах

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Алексей Бончаров рассказал о работе ведомства в беседе с «Петербургским дневником» .

Ответственность за установку и эксплуатацию камер видеонаблюдения также лежит на комитете, который сотрудничает с Управлением Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председатель комитета подчеркнул, что успех в снижении аварийности обеспечивается оперативной обратной связью и своевременным принятием решений. Он также сообщил, что 75% штрафов за нарушения ПДД поступают в бюджет Петербурга, оставшуюся сумму — в федеральный бюджет.

Кроме того, комитет получил полномочия по администрированию нарушений, связанных с неоплатой проезда по платным трассам. Система взимания платы предусматривает автоматическое списание средств с транспондера, установленного на автомобиле. Если транспондер отсутствует, уведомление о задолженности направляется владельцу автомобиля через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге функционирует 1735 стационарных комплексов видеофиксации и 46 передвижных камер. Комитет намерен оснастить камерами фиксации каждую аварийно опасную улицу и перекресток, что позволит повысить безопасность дорожного движения.