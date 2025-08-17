В Кировской области рассказали о реализации нацпроекта по ремонту дорог

В Кировской области выполнено 75% дорожных работ, запланированных на текущий год. Всего в регионе 40 объектов, и уже сданы 18 из них. Об этом написал сайт newsler.ru .

В Кирове завершено благоустройство пяти дорог из 14: улиц Проезжая, Марьино, Заречная, Епишинский проезд и автодороги Киров — Русское. Скоро состоится приемка улицы Советской в Нововятске.

Как сообщалось ранее, в регионе планируется обновить более двух тысяч километров дорожной разметки. Помимо этого, будут установлены новые светофоры и освещение, появятся шумовые полосы и пешеходные ограждения.