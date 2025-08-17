В Кировской области рассказали о реализации нацпроекта по ремонту дорог

В Кировской области выполнено 75% дорожных работ, запланированных на текущий год. Всего в регионе 40 объектов, и уже сданы 18 из них. Об этом написал сайт newsler.ru.
В Кирове завершено благоустройство пяти дорог из 14: улиц Проезжая, Марьино, Заречная, Епишинский проезд и автодороги Киров — Русское. Скоро состоится приемка улицы Советской в Нововятске.
Как сообщалось ранее, в регионе планируется обновить более двух тысяч километров дорожной разметки. Помимо этого, будут установлены новые светофоры и освещение, появятся шумовые полосы и пешеходные ограждения.
В Испании раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
В США похотливый прохожий изнасиловал упавшую в обморок у церкви женщину
На Украине заметили изменения в обращении Зеленского к Путину
Мать женщины-врача из Екатеринбурга, убившей себя и детей, оставила тела в морге
Взрывы прогремели в Одессе
Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте