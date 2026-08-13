В Кирове осудили владельца подпольного игрового клуба

В Кирове 38-летнего местного жителя признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, передает newsler.ru .

По информации прокуратуры Первомайского района, с декабря 2025 года по февраль 2026 года мужчина использовал пять компьютеров для азартных игр на улице Московской, несмотря на запрет такой деятельности в Кировской области.

Правоохранительные органы пресекли работу заведения. Суд назначил нарушителю штраф в размере 150 тысяч рублей и конфисковал игровое оборудование в доход государства.