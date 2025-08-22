В Кирове обновят покрытия на 15 участках дорог

Дирекция благоустройства Кирова объявила о проведении ремонтных работ на улицах города, выполняемых согласно муниципальному контракту подрядной организацией АО «Гордормостстрой». Об этом написал сайт newsler.ru .

Всего запланировано обновление покрытия на 15 участках дорог, включая следующие адреса: улица Щорса, участок Владимирской улицы от Профсоюзной до Преображенской, улицу Сормовскую, улицу Тимирязева, участок улицы Блюхера от Ленина до дома № 63 и съезд к дому № 155 по улице Свободы, улицу Деповскую, улицу Ивана Попова, участок улицы Горького от Некрасова до Привокзальной площади, улицу Анны Горбуновой, улицу Лесозаводскую, внутриквартальные дороги между домом № 107 и 109 по Московской улице, дорогу от домов № 116–118 по Московской до дома № 112, участок Преображенской улицы от железнодорожной станции «Киров-Котласский» до Октябрьского проспекта, а также улицы Чернышевского и Добролюбова.

Выбор объектов осуществлялся на основании обращений населения и результатов мониторинга состояния дорожного полотна. По мере выявления новых проблемных точек список подлежащих ремонту территорий может пополняться.

Завершить ремонтные работы планируют до окончания календарного года.