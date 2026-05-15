В Киров придет жара до +30 градусов на следующей неделе

Сегодня, 15 мая, в Кирове прогнозируется температура воздуха от +13 до +24 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер может достигать скорости до 5 метров в секунду. Об этом сообщил сайт newsler.ru .

В субботу, 16 мая, температура воздуха поднимется до +18...+25 градусов. Синоптики обещают преимущественно солнечную погоду без осадков и ветер до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 17 мая, ожидается температура от +18 до +26 градусов. Будет переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду.

Предварительный прогноз на следующую неделю обещает потепление до +30 градусов уже в понедельник. Однако после этого жара начнет постепенно спадать, и к следующим выходным температура снова опустится ниже +20 градусов.