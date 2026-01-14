В КФУ предложили использовать специальный спрей при запотевании очков

Эксперты из пресс-службы КФУ пояснили причину запотевания очков в зимний период. Об этом сообщил ГТРК «Татарстан» .

По мнению специалистов, охлаждение поверхности линз на морозе является основной причиной проблемы. Когда человек заходит в теплое помещение, воздух начинает контактировать с холодной поверхностью очков, образуя мельчайшие капли влаги. Это и создает эффект «тумана» на очках.

Чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется использовать специальные салфетки и спреи, которые создают защитный слой на оптическом приборе, добавил RT.