В Казани завершились работы по программе «Наш двор», реализуемой уже шестой год подряд. Председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров представил итоги работы за 2025 год, подчеркнув положительные изменения, произошедшие в жилых кварталах города. Об этом сообщил inkazan.ru .

В этом году были благоустроены 466 территорий многоквартирных домов, что потребовало инвестиций в размере 4,3 миллиарда рублей. В рамках программы обновлено 600 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установлено более 2,5 тысячи опор и 4,5 тысячи энергосберегающих светильников, а также возведено свыше пяти тысяч малых архитектурных форм.

Кроме того, во дворах появились 120 новых контейнерных площадок и пять тысяч новых парковочных мест. Улучшения коснулись более 100 тысяч жителей Казани.

За шесть лет существования программы были преобразованы 2754 двора, что эквивалентно 3,6 миллиона квадратных метров асфальтированного покрытия. Для автомобилистов создано около 30 тысяч парковочных мест, а пользователями обновленных придомовых территорий стали порядка 600 тысяч жителей.