В Карелии стартовал проект по реставрации военного госпиталя эпохи Первой мировой войны

В Карелии стартовал масштабный проект по реставрации исторического комплекса зданий, некогда являвшихся военным госпиталем эпохи Первой мировой войны. Комплекс расположен в городе Сортавала и состоит из девяти строений, выполненных в стилях готики и ренессанса. Возрождение объекта планируется путем преобразования его в гостиничный комплекс, сохранив при этом первоначальный архитектурный облик, написал сайт karelinform.ru .

Проект получил финансовую поддержку в рамках президентской программы по сохранению объектов культурного наследия. Первоначальный транш в размере более пяти миллионов рублей уже утвержден для подготовки проектной документации. Общий бюджет реконструкции оценивается в 100 миллионов рублей.

Инициатором проекта выступил предприниматель Евгений Черкасов, который ранее участвовал в восстановлении памятного здания в Иркутске, ныне известного как бутик-отель «Дом барона фон Таубе».