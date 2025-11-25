В Карелии появится самый длинный пешеходный подвесной мост к Новому году

В Лахденпохском районе Карелии завершается строительство нового подвесного моста длиной около 150 метров и высотой более 20 метров. Об этом написал karelinform.ru .

Строительство моста ведется в эко-этнопарке «Долина водопадов» и станет частью кругового маршрута, объединившего три моста, что позволит посетителям увидеть уникальную красоту реки Иййоки с высоты птичьего полета.

Как сообщили представители парка, новая переправа откроется к началу новогодних праздников, добавив дополнительную привлекательность к уже популярным достопримечательностям парка. Этнопарк предлагает туристам возможность ознакомиться с местной флорой и фауной, познакомиться с культурой саамов, посетить ремесленные мастерские, музеи и кафе.