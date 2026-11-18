Внедрение электронно-транспортных накладных (ЭТрН) упростит работу автопроизводителям и поможет пресечь занижение грузоподъемности техники. Об этом сообщил заместитель директора научно-технического центра ПАО «КамАЗ» Василий Бован на круглом столе издания «Ридус» .

По словам Бована, сейчас при сертификации грузоподъемность машин нередко занижается со слов заявителя. Из-за этого тяжелые карьерные самосвалы получают допуск на дороги общего пользования и перевозят значительно больше нормы. Привязка ЭТрН к реальному объему груза устранит эту лазейку.

Спикер сравнил переход на электронные накладные с внедрением электронных ПТС: несмотря на текущие нюансы и разночтения, со временем процесс оформления станет привычным и удобным.