В Калининском районе Петербурга проложат новую дорогу с велодорожкой

В северной части Санкт-Петербурга планируют построить новую городскую улицу. Согласно информации «Петербург2» , новая дорога соединит территорию между проспектом Маршала Блюхера и Кушелевской дорогой.

Новая улица будет двухполосной и длиной около 320 метров. На ней предусмотрены отдельные тротуары для пешеходов и выделенная велодорожка. Этот подход к развитию городской среды позволяет интегрировать транспортную инфраструктуру в новые жилые кварталы.

Градостроительная комиссия рассмотрела детали планировки и межевания участка. После завершения строительства инвестор безвозмездно передаст объект городу, что ускорит ввод дороги в эксплуатацию и снизит нагрузку на городской бюджет.

Появление новой улицы может значительно улучшить транспортную доступность для жителей новых кварталов, особенно для семей с детьми и велосипедистов.