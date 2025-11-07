В Южном Бутове увеличили мощность очистных сооружений на треть после реконструкции

Завершилась реконструкция очистных сооружений в московском районе Южное Бутово. Проект удалось реализовать без приостановки работы комплекса. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, его слова привел сайт «Москва.ру» .

Новый блок водоочистки оснащен современными аэротенками для биологической очистки и системой ультрафиолетового обеззараживания. Эти нововведения повысят надежность комплекса, снизят выбросы вредных веществ и улучшат качество воды в ближайших водоемах.

Мощность очистных сооружений увеличилась более чем на треть — с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки. Модернизация позволит эффективно обрабатывать сточные воды не только Южного Бутова, но и части Троицкого и Новомосковского округов.

Обновленный комплекс рассчитан на долгосрочную эксплуатацию и должен обеспечить экологическую устойчивость юго-западных районов столицы, где активно развивается жилищное строительство, подчеркнул Десятков.