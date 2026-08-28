В Йошкар-Оле завершился капитальный ремонт гимназии № 14

В Йошкар-Оле завершили капитальный ремонт гимназии № 14 в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом пишет ИА МариМедиа .

В ходе работ были усилены перегородки и дверные проемы, переложены полы и полностью заменена электропроводка. Учебные классы, спортивный зал, столовая и коридоры получили новую отделку. Кроме того, была проведена реконструкция инженерных систем: отопления, электроснабжения и вентиляции. Учреждение также получило новое оборудование, включая оснащение для лабораторных кабинетов.

Ремонт затронул не только внутренние помещения, но и фасад здания, а также территорию вокруг школы, которую заасфальтировали. В настоящее время на территории учреждения ведется установка забора, о чем сообщила мэрия города.