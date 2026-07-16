В Йошкар-Оле раньше срока закончили ремонт улицы Транспортной
В столице Марий Эл раньше запланированного срока завершился ремонт участка дороги на улице Транспортной. Подрядчик обновил отрезок от улицы Красноармейской до садов «Ветеран». Также была модернизирована ливневая канализация на проезжей части, написало ИА МариМедиа.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что жители города активно обращались к нему через социальные сети с просьбой обратить внимание на состояние этой дороги. Он также подчеркнул, что лето — это время активных дорожных работ, и подрядные организации стараются укладываться в сроки.