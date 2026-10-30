В Йошкар-Оле прошел молодежный форум по финансовой грамотности
Образовательный форум «Финансы. Молодежь. Будущее» состоялся на базе ПГТУ в Йошкар-Оле. Мероприятие объединило свыше тысячи учащихся школ, студентов и преподавателей, сообщило ИА «Мари Медиа».
Событие стало ключевой региональной площадкой, направленной на повышение финансовой культуры молодежи. Слушателям рассказали о правилах управления личными деньгами, способах оценки рисков и защите накоплений в цифровой среде.
Организаторы подготовили для гостей состязания и обучающие форматы: кейс-хакатон, финансовый баттл, квиз по кибербезопасности, а также тематические семинары и турниры.