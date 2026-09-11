В Йошкар-Оле обсудят образ региона на заседании клуба «Код эпох»

Сегодня вечером в Музее истории и археологии Йошкар-Олы состоится шестое заседание дискуссионного клуба «Код эпох». Встреча, посвященная образу республики, начнется в 18:00. Вход для всех желающих свободный, сообщило ИА «МариМедиа» .

Тема дискуссии — «Тренды настоящего: волонтерство, локальные медиа, новая этничность». Участники поговорят о людях, которые создают смыслы современного дня. В центре внимания окажутся три явления: волонтерство как новый образ жизни; локальные медиа, чей голос в малых городах звучит громче федеральных каналов; новая этничность, превращающая культуру предков в современный язык самовыражения.

Спикерами встречи станут директор Центра спортивной подготовки Жанна Короткова, учитель, волонтер и блогер Ксения Белынцева, а также победительница республиканского конкурса «Лидер туризма Республики Марий Эл — 2025» Мария Иванова.