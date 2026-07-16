В Йошкар-Оле к Дню города торжественно откроют модернизированную библиотеку

Фото: Библиотека в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе после капитального ремонта / Медиасток.рф

В Йошкар-Оле завершается капитальный ремонт в Центральной библиотеке имени Р. С. Иванченко. Врио мэра Антон Трудинов осмотрел ход работ и остался впечатлен результатом, написало ИА МариМедиа .

На обновление библиотеки выделено около 30 миллионов рублей из городского бюджета и еще 15 миллионов — по национальному проекту «Семья». По словам Антона Трудинова, средства были потрачены эффективно и с учетом потребностей библиотечного дела.

Ремонтные работы включали обновление фасада, окон, дверей и внутренних помещений, замену инженерных коммуникаций. Кроме того, была закуплена современная интерактивная техника, удобная мебель и новые книги.

Врио мэра подчеркнул, что после модернизации библиотека станет второй по уровню оснащения во всем Приволжском федеральном округе. Торжественное открытие запланировано к Дню города Йошкар-Олы.