В Йошкар-Оле к Дню города торжественно откроют модернизированную библиотеку
В Йошкар-Оле завершается капитальный ремонт в Центральной библиотеке имени Р. С. Иванченко. Врио мэра Антон Трудинов осмотрел ход работ и остался впечатлен результатом, написало ИА МариМедиа.
На обновление библиотеки выделено около 30 миллионов рублей из городского бюджета и еще 15 миллионов — по национальному проекту «Семья». По словам Антона Трудинова, средства были потрачены эффективно и с учетом потребностей библиотечного дела.
Ремонтные работы включали обновление фасада, окон, дверей и внутренних помещений, замену инженерных коммуникаций. Кроме того, была закуплена современная интерактивная техника, удобная мебель и новые книги.
Врио мэра подчеркнул, что после модернизации библиотека станет второй по уровню оснащения во всем Приволжском федеральном округе. Торжественное открытие запланировано к Дню города Йошкар-Олы.