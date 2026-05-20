В ЯНАО осудили водителя вахтового автобуса, который наехал на рабочего

В Ямальском районе прошло судебное разбирательство по делу водителя вахтового автобуса, который наехал на рабочего. Мужчина получил смертельные травмы и погиб. Происшествие случилось 5 января 2026 года, написало URA.RU .

Несмотря на трагический исход, водителю удалось избежать тюремного заключения. Прокуратура Ямала сообщила, что ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и пять месяцев.

Следком Ямала напомнил детали произошедшего: «Осужденный на производственном участке в районе поселка Сабетта при подъезде к группе рабочих совершил наезд на упавшего мужчину. Несмотря на сообщения очевидцев, водитель, не убедившись в безопасности маневра и отсутствии людей на пути движения, стал осуществлять движение назад и вперед, повторно совершив наезд на потерпевшего».