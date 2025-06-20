В Якутии приступили к строительству коффердамов для Ленского моста

В Якутии стартовало строительство трех коффердамов для Ленского моста, подрядчики начали устанавливать сваи. Об этом сообщил РИА «Новости» глава республики Айсен Николаев на полях ПМЭФ.

«Это огромные инженерные сооружения. Каждый из этих коффердамов весит несколько тысяч тонн. Сейчас первый коффердам примерно на 60 с лишним процентов готов», — сказал он.

По словам Николаева, финансирование на этот год уже поступило. С 2026 года сроки финансирования могут передвинуть на более ранний период.

«Надеемся, при улучшении состояния бюджета определенные передвижки будут спланированы», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что президенту Владимиру Путину понравился проект строительства моста через Лену.