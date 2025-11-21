В Якутии планируют проложить 7 тыс. км оптоволокна до арктических сел

В Якутии стартовало строительство оптоволоконной линии связи в рамках проекта «Синергия Арктики». За четыре года в республике проложат более семи тыс. км волоконно-оптических линий. Благодаря этому интернет со скоростью от 100 Мбит/с получат 50 тысяч жителей 61 арктического поселка, где сейчас связь либо медленная, либо отсутствует вовсе. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил: «Это грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется в нашей республике благодаря поддержке президента и правительства страны».

Проект направлен на устранение цифрового неравенства в отдаленных районах Якутии. С 2012 года в регионе уже проложено более 14 500 км оптоволокна, а после завершения «Синергии Арктики» общая протяженность линий превысит 20 тысяч километров — это половина длины экватора.

Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта подписали Министерство цифрового развития РФ и правительство Якутии. Строительство ведется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов, исполнителем выступает АО «АрктикТелеком». Завершить работы планируют к концу 2028 года.

Быстрый интернет в Арктике предоставит жителям доступ к государственным электронным услугам, телемедицине, дистанционному образованию и удаленной работе. Кроме того, проект существенно снизит стоимость интернета и позволит пользоваться сетью без ограничений по трафику.