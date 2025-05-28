В Ижевске выявили более 1000 случаев неправильного использования электросамокатов

С момента начала сезона в столице Удмуртии кикшеринговые компании выявили более 1000 нарушений правил пользования электросамокатами. Пресс-служба городской администрации сообщила Izhlife, что аккаунты нарушителей заблокированы.
Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие спешивания на пешеходном переходе, катание вдвоем на одном самокате, езда в неположенном месте и передача управления несовершеннолетним.
Ижевчане могут сообщать о нарушениях через телеграм-бот @Samokat_ru_bot. Для этого нужно зафиксировать нарушение на фото или видео, указав время и место происшествия.
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