В ивент-агентстве «Манифест.Наследие» сообщили о смене целей и смыслов корпоративов в России

Руководитель ивент-агентства «Манифест.Наследие» Ольга Касьян поделилась с ИА НСН наблюдениями о трансформации рынка корпоративных мероприятий. Она отметила, что традиционные громоздкие вечеринки теряют свою актуальность, уступая место небольшим культурным и тематическим собраниям, обладающим высоким уровнем осознанности и исторической значимости.

Современный клиент предпочитает мероприятия, насыщенные смысловым содержанием, способные нести просветительскую миссию и обогащать культурно-историческое наследие. Особенно ярко это заметно среди молодого поколения, известного как «зумеры», для которых ценность событий определяется не масштабом, а глубиной и философией мероприятия.

В условиях сокращения бюджетов бизнес стремится находить оригинальные подходы к проведению корпоративных праздников, предлагая концепции, ориентированные на развитие общественной активности и популяризацию национальных традиций.