В Иркутскую область придет резкое повышение температуры

В Иркутской области в ближайшие выходные прогнозируется теплая и солнечная погода. Об этом написал «ФедералПресс» .

Метеорологи сообщили: «Столбик термометра покажет +25 градусов, ветер будет южным» — такой прогноз погоды на субботу, 27 сентября.

В воскресенье, 28 сентября, ожидается +22 градуса. В понедельник возможен небольшой дождь, но температура воздуха составит +20 градусов.

Отметим, что аномально высокая температура держится в регионах Сибири и Урала почти весь сентябрь.