В Институте Русистики подчеркнули важность буквы «е» в русском языке, отметив ее ключевую роль в сохранении точности и ясности речи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Филологи напомнили, что использование буквы «е» было обязательным в советских школах начиная с 1942 года. По мнению ученых, удаление этой буквы приведет к путанице и неопределенности в значении слов и выражений.

«Появятся искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел», — объяснили специалисты.

Как пояснили в институте, соответствующие ошибки способны существенно изменить смысл выражения, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».