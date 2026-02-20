В Институте Пушкина сообщили, что глагол «кушать» может изменить статус в литературной норме

Заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Арина Жукова высказала предположение о возможном изменении статуса глагола «кушать» в литературной норме. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Специалист напомнила, что словари русского языка акцентируют внимание на ограничении использования слова. Оно традиционно рекомендуется для ситуаций вежливого или ласкового приглашения к еде, в отличие от нейтрального синонима «есть».

«Есть вероятность, что слово может расширить употребительность в пределах разговорной речи, изменив свои стилистические характеристики», — заявила Жукова.

По наблюдениям филолога, в последние годы носители языка все чаще используют глагол «кушать» за пределами традиционных этикетных ситуаций, добавило Ura.ru.