В Индонезии раскрыли секрет популярности «Маши и Медведя» в стране

Причиной большой востребованности российского мультфильма «Маша и Медведь» в Индонезии стало органичное сочетание юмора, эмоциональной теплоты и близких индонезийцам общих ценностей. Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале Тера Видьястути.

«Секрет популярности „Маши и Медведя“ в Индонезии заключается в том, что этот мультсериал предлагает не только развлечение, но и понятные детям и родителям жизненные ценности», — сказала она.

Специалист отметила, что в мультфильме отношения героев строятся на взаимовыручке, уважении, принятии и настоящей дружбе. Эти ценности универсальны и созвучны индонезийским традициям, где высоко ценят семью, уважение и внимание к близким.

Ранее стало известно, что YouTube-канал «Маша и Медведь» вошел в топ самых востребованных в Индонезии.