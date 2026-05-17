В ХМАО увеличился спрос на услуги по передержке животных

В Ханты-Мансийском автономном округе все больше хозяев ищут, куда пристроить своих питомцев на время отъезда. Как выяснили журналисты URA.RU , рынок услуг быстро реагирует на этот спрос.

Например, в Нефтеюганском районе готовы взять на передержку не только кошек и собак, но и грызунов, а также птиц. За хомяков, шиншилл и попугаев просят от 200 рублей в сутки. Передержка кошек обойдется в 300–400 рублей, собак — в 400–500 рублей. Корм оплачивается отдельно.

В Сургуте выбор шире: здесь есть зоогостиницы, предлагающие свои услуги от 600 рублей в сутки, и частные передержки. Последние делают акцент на «домашней атмосфере» и просят привезти корм, миски и вещи питомца, обещая взамен уход, прогулки и внимание. Цены на такие услуги начинаются от 300 рублей за кошку и от 500–600 рублей за собаку.