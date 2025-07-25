В ХМАО сообщили о нехватке специалистов в сфере машиностроения

На рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа сложилась ситуация дефицита высококвалифицированных кадров в сферах машиностроения и промышленного производства. Специалисты технической направленности, такие как токари, фрезеровщики и шлифовальщики, испытывают повышенный спрос, при этом средняя зарплата в этих специальностях доходит до 112,9 тысячи рублей, написал muksun.fm .

Операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) занимают верхние позиции в зарплатной иерархии, зарабатывая до 174 тысяч рублей ежемесячно. Также достойные доходы имеют строители и автомеханики, чья месячная оплата труда превышает порог в 100 тысяч рублей.

Несмотря на общий высокий уровень оплаты специалистов, некоторые профессионалы не могут реализовать свой потенциал на полную мощность. В частности, фармацевты, ветеринары и работники сферы продаж сталкиваются с низкой оплатой труда, порой не превышающей 70 тысяч рублей.