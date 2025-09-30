В ХМАО реконструируют крепость неолитической эпохи
Археологи проведут работы по воссозданию крепости в поселке Салым Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщил URA.RU, информация о проекте поступила от АНО «Институт археологии Севера».
«Реконструкция проводится с применением аутентичных технологий, чтобы максимально точно воспроизвести методы работы первых поселенцев Приобья», — рассказали представители института.
Специалисты применят древние технологии обработки камня и глины при восстановлении входной зоны крепости, уточнили в «Институте археологии Севера», написал RT.
