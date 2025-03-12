В Ханты-Мансийске стартовал первый зимний Кубок защитников Отечества

Первый всероссийский Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта стартовал в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 12 по 18 марта, сообщили 360.ru организаторы.

В состязаниях примут участие свыше 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны. Участники будут состязаться в нескольких дисциплинах: сноуборде, горнолыжном спорте, следж-хоккее, биатлоне и лыжных гонках.

Комплексные физкультурные мероприятия организовал фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Паралимпийского комитета России и региональных правительств.

Уже прошли шесть Кубков: один всероссийский и пять межрегиональных. Участники — ветераны боевых действий, получившие травмы в ходе выполнения задач специальной военной операции. Они состязались в волейболе сидя, армрестлинге, пауэрлифтинге, настольном теннисе, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта пройдет на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт»: в Центре зимних видов спорта, Ледовом дворце и ГК «Хвойный урман».