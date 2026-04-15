В Хабаровском крае стартовал этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В Хабаровском крае стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом году в состязании примут участие механизаторы, газорезчики, специалисты по беспилотным системам, а также участники специальной военной операции. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Конкурс проводится по поручению президента России и является ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» в рамках национального проекта «Кадры». Его главная задача — повысить престиж рабочих специальностей и привлечь внимание молодежи к востребованным профессиям.

Регистрация участников проходит на портале «Работа России». В сентябре появится новая номинация — «Машинист грузового и пассажирского движения». Испытания для конкурсантов пройдут с мая по сентябрь. Победители регионального этапа представят Хабаровский край на федеральном уровне, где лучшие получат денежные призы: один миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе и 300 тысяч — за третье.

Оператором конкурса выступает Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России.