В Хабаровском крае началось обустройство туристской тропы «Легенды Хехцира». Работы проводятся по федеральному проекту «Тропы Дальнего Востока». Сдать объект планируют уже в этом туристическом сезоне, написал сайт vostokmedia.com .

Создание нового маршрута соответствует целям президентских нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие».

Сейчас рабочие возводят пункт проката инвентаря — делают фундамент и собирают металлический каркас. Затем будут построены визит-центр, благоустроена входная зона, установлены информационные и навигационные стенды, указатели, скамейки и беседки.

Новая тропа даст возможность жителям и гостям региона познакомиться с уникальной природой Хехцира в комфортных и безопасных условиях. Туристам в Хабаровском крае доступны разнообразные туры и экскурсии, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).