В Хабаровске стартовал образовательный проект для старшеклассников, заинтересованных в IT-технологиях
В Хабаровске стартовал новый образовательный проект для старшеклассников, заинтересованных в IT-технологиях. Фестиваль цифровых компетенций призван помочь хабаровским IT-вундеркиндам поступить в лучшие технологические вузы региона и всей России. Об этом написал transsibinfo.com.
Дата начала фестиваля: 3 апреля. Организатором выступили Управление образования города Хабаровск, Центр развития образования и школа программирования «Алгоритмика».
Каждый участник пройдет пять технологических станций, где необходимо выполнить задания за ноутбуком и решить задачи на языке программирования Python (ЕГЭ повышенного уровня). Задания подобраны таким образом, чтобы помочь школьникам прокачать навыки и успешно сдать экзамены.