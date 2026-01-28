В «Град Девелопмент» предупредили о «подводных камнях» квартир с террасами

При покупке квартиры с террасой важно учитывать несколько нюансов, чтобы избежать разочарований в будущем. Эксперты компании «Град Девелопмент» рассказали «Известиям» о ключевых моментах, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, необходимо выяснить юридический статус террасы. Площадка может быть как собственностью владельца квартиры, так и общим имуществом всех жителей дома.

Во-вторых, стоит заранее спланировать утепление территории. Перенос общедомовых радиаторов на террасу запрещен, поэтому придется использовать автономные электрические системы.

В-третьих, важно оценить техническое оснащение террасы. Необходимо обратить внимание на системы гидроизоляции и водоотведения, допустимую нагрузку на плиту перекрытия и другие коммуникации.